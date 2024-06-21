В Адыгее при падении дрона поврежден частный дом
Минувшей ночью над тремя населенными пунктами Адыгеи были сбиты украинские беспилотники – прилеты были зафиксированы в ауле Козет, поселках Новом и Яблоновском, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. В Яблоновском при падении обломков БПЛА повреждена крыша частного дома.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил администрации Тахтамукайского района оказать помощь семье, пострадавшей от падения беспилотника.
Аул Козет, поселки Новый и Яблоновский расположены в пригородах Краснодара, на берегу реки Кубань, неподалеку находится нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэконефть».