В Адыгее при падении дрона поврежден частный дом

Минувшей ночью над тремя населенными пунктами Адыгеи были сбиты украинские беспилотники – прилеты были зафиксированы в ауле Козет, поселках Новом и Яблоновском, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. В Яблоновском при падении обломков БПЛА повреждена крыша частного дома.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил администрации Тахтамукайского района оказать помощь семье, пострадавшей от падения беспилотника.

Аул Козет, поселки Новый и Яблоновский расположены в пригородах Краснодара, на берегу реки Кубань, неподалеку находится нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэконефть».

Анна Перова, Краснодар