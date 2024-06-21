Левый берег Тутаева опять остался без воды

В Тутаеве на левом берегу с утра 21 июня нет воды. Об этом сообщили в администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В сообщении указывается, что отключение воды аварийное, причиной является устранение утечки на улице Ярославской в районе «Фарта». Воды не будет до окончания работ.

Напомним, во вторник в Тутаеве, Фоминском и Константиновском отключали воду из-за коммунальной аварии. К ночи того же дня водоснабжение восстановили, однако детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп из-за отсутствия результатов проб воды.

Алла Чижова