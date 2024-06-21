В Ярославле суд отменил штраф за безбилетный проезд

Красноперекопский районный суд Ярославля отменил постановление о назначении штрафа за безбилетный проезд из-за недоказанности обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В суд обратилась местная жительница, которая просила отменить постановление об административном нарушении.

«В феврале 2024 года в городе Ярославле в автобусе, следующему по маршруту №71С, пассажир Ж. осуществила проезд без оплаты, а именно не подтвердила оплату. 19 февраля 2024 года специалистом по контролю за оплатой контрольно-ревизорской службы ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области" в отношении Ж. вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб.»,— говорится в сообщении суда.

В ходе рассмотрения жалобы суд установил, что в постановлении не указывается, где именно было совершено правонарушение, а также нет данных, что автобус ехал по регулярному маршруту. Суд решил отменить постановление и прекратить дело из-за недоказанности обстоятельств.

«Отсутствие конкретизации места совершения административного правонарушения свидетельствует о несоответствии протокола об административном правонарушении и постановления о назначении административного наказания требованиям процессуальных норм КоАП РФ»,— указали в суде.

С решением не согласился «Организатор перевозок», который в своей апелляции предложил восполнить не указанные данные в судебном заседании. Ярославский облсуд оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда — без изменений, оно вступило в силу.

Алла Чижова