Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Восьмой день Игр БРИКС

Соревнования по гребле и художественной гимнастике

В восьмой день Спортивных игр стран БРИКС в Казани прошли соревнования по художественной гимнастике и гребле на байдарках и каноэ. Всего за восьмой день было вручено 34 комплекта наград. Российская сборная завоевала 46 медалей: 21 золотую, 14 серебряных и 11 бронзовых. Спортсмены приняли участие в соревнованиях по боксу, дзюдо, корэш, конному спорту, плаванию, спортивной борьбе, фехтованию, «быстрым шахматам» в командах, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, а также футбольному двоеборью. Фоторепортаж «Ъ-Казань».

Предыдущая фотография
Соревнования в &quot;Центре гребных видов спорта&quot;

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнования в &quot;Центре гребных видов спорта&quot;

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнования в &quot;Центре гребных видов спорта&quot;

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнования в &quot;Центре гребных видов спорта&quot;

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнования в &quot;Центре гребных видов спорта&quot;

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнования в &quot;Центре гребных видов спорта&quot;

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнования в &quot;Центре гребных видов спорта&quot;

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнования в &quot;Центре гребных видов спорта&quot;

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 22

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнования в "Центре гребных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Соревнованиях по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...