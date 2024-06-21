Восьмой день Игр БРИКС

В восьмой день Спортивных игр стран БРИКС в Казани прошли соревнования по художественной гимнастике и гребле на байдарках и каноэ. Всего за восьмой день было вручено 34 комплекта наград. Российская сборная завоевала 46 медалей: 21 золотую, 14 серебряных и 11 бронзовых. Спортсмены приняли участие в соревнованиях по боксу, дзюдо, корэш, конному спорту, плаванию, спортивной борьбе, фехтованию, «быстрым шахматам» в командах, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, а также футбольному двоеборью. Фоторепортаж «Ъ-Казань».

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