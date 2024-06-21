Ярославское правительство вновь потратит 300 млн на катки

Правительство Ярославской области выделит муниципальным образованиям 300 млн руб. на организацию зимних катков. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каток на Советской площади в Ярославле, декабрь 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Каток на Советской площади в Ярославле, декабрь 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, прошедшей зимой на создание катков в центрах муниципальных районов выделяли столько же средств, из них в 92 млн руб. обошелся каток на главной площади областного центра.

В этом году будет открыто 19 катков, половина денег уже перечислена в муниципалитеты, чтобы они заранее нашли подрядчиков. В прошлом году московская компания нарушила сроки строительства катков в Рыбинске, Угличе и Данилове. Каток в Угличе начал работать на месяц позже запланированного, а в Рыбинске и Данилове — на две недели.

Алла Чижова