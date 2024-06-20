На Кубани господдержку получат добровольцы за участие в охране границы

Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК) приняло в первом чтении проект краевого закона «О мерах государственной поддержки граждан, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации на территории региона», сообщила пресс-служба ЗСК. В законе идет речь о добровольцах-дружинниках, которые выходят на охрану границы вместе с пограничниками.

По данным Пограничного управления ФСБ России по краю, на территории муниципальных образований региона в проведении мероприятий по защите госграницы принимают участие 42 добровольные народные дружины общей численностью более 450 человек.

Новый краевой закон, внесенный в ЗСК губернатором Вениамином Кондратьевым, устанавливает меры поощрения и социальной поддержки для добровольных помощников пограничников.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятие закона, отметил, что Кубань является приграничным регионом, а до театра военных действий на Украине не так далеко.

«В этих условиях, говоря языком советского времени, граница должна быть на замке. И помощь нашим пограничникам со стороны дружинников будет совсем не лишней. Мы все признательны этим людям, которые взяли на себя груз немалой ответственности, риска и стоят на защите нашего покоя и безопасности»,– пояснил спикер краевого парламента.

Анна Перова, Краснодар