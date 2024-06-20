В Ростовской области открылся модульный Дом культуры

В селе Рассыпном Песчанокопского района открылся модульный Дом культуры, стоимостью около 30 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Площадь Дома культуры составляет 495 кв. м. На его территории находятся зрительный зал, библиотека и помещения для досуговых занятий. Из бюджета Ростовской области выделено более 7 млн руб. на оснащение нового объекта мебелью, звуковым и световым оборудованием и музыкальными инструментами.

Ева Китаева