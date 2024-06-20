В ДТП в Аксубаевском районе погибли пять человек

В Аксубаевском районе Татарстана произошла авария, в которой погибли 5 человек, сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Трагедия произошла в 12:07 на 23-м км автодороги Аксубаево—Емелькино. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой». После столкновения водители и три пассажира погибли.

Утром на трассе из Набережных Челнов в Сарманово произошла авария, в которой пострадали 3 человека, включая одного ребенка. С начала 2024 года количество погибших в ДТП по республике выросло на 109 человек.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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