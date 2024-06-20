В Ростове автовокзал «Центральный» запустят в техническом режиме 27 июня

Автовокзал «Центральный» в Ростове-на-Дону начнет работать в техническом режиме с 27 июня с целью отработки технологических процессов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Цель

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По информации пресс-службы, 27 июня в эксплуатацию будут сданы две секции из пяти: транзитная зона и свободного доступа автовокзала, на внешней территории – перроны прибытия, отправления, а также зона отстоя транспорта. Будут открыты билетные кассы, зоны ожидания, досмотровая группа, информационные стойки.

Кроме того, на первом этаже здания введут в эксплуатацию часть досмотрового оборудования, кассы, камеру хранения, стойку информации, интерактивные навигационные панели, санитарные комнаты. В зале ожидания откроют мини-кафе.

Для удобства пассажиров работы по благоустройству помещений объекта, прилегающей территории и организации оставшегося пространства здания будут вестись по ночам до сентября 2024 года.

Первые рейсы из нового транспортного узла пойдут по направлениям в Новочеркасск, Шахты, Заветное, Зимовники и Волгодонск. В дальнейшем на вокзал «Центральный» будет переведено порядка 47 региональных маршрутов, также будут запущены межрегиональные.

Анастасия Казуков