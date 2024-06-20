Ввоз иномарок через Краснодарскую таможню вырос в 1,8 раза с начала года

За 5 месяцев 2024 года ввоз иномарок через Краснодарскую таможню вырос на 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С начала текущего года оформлен 4081 таможенный приходной ордер (ТПО) на сумму около 940,5 млн руб. За такой же период прошлого года было оформлено 2210 ТПО на 540,5 млн руб.

Отмечается, что рост количества оформленных иномарок произошел несмотря на изменения в правилах ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые вступили в силу с 1 апреля. Согласно им, при ввозе иномарок на территорию РФ необходимо оплачивать повышенный утилизационный сбор.

Анастасия Казуков