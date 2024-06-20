Юрий Дюпин из «Рубина» претендует на приз «Вратарь года»

По итогам сезона 2023/24 голкипер «Рубина» Юрий Дюпин попал в число футболистов, которые претендуют на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручается с 1960 года.

Кандидатами на получение приза стали вратари, сыгравшие в прошедшем сезоне 15 и более матчей в Премьер-лиге и кубке России.

Напомним, «Рубин» в прошедшем сезоне занял 8-е место в итоговой турнирной таблице РПЛ.

Вратарь Юрий Дюпин провел 29 матчей, 31% из них — «всухую». За сезон он пропускал в среднем 1,21 гола за матч. Это 7-й результат, согласно статистике «Коммерсанта».

Сейчас Юрий Дюпин набрал 88 голосов, он идет на 13-м месте в конкурсе, сильно отставая от лидера Матвея Сафонова.

Юрий Дюпин подписал контракт с «Рубином» в июне 2019 на один год. В декабре 2019 года контракт был продлен до 2023 года.

15 июня 2024 господин Дюпин подписал контракт с футбольным клубом «Краснодар».

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«Ъ-Казань»

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