Парламент Татарстана продолжит работу над изменениями миграционного законодательства

Госсовет Татарстана намерен доработать свою законодательную инициативу по усилению контроля за мигрантами. В частности, парламент республики предлагает обязать кадровые агентства, которые занимаются трудоустройством иностранцев, получать лицензию.

«Мы совместно с представителями миграционной службы будем дорабатывать. С контроля этот вопрос не снят»,— заявил «Ъ-Казань» заместитель председателя комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров («Единая Россия»).

Депутат отметил, что за усиление контроля над миграцией выступает также спикер парламента Татарстана Фарид Мухаметшин. «Есть вероятность, что в новой редакции будем его (законопроект.— "Ъ-Казань") вносить»,— пояснил господин Чубаров.

Как сообщал «Ъ-Казань», Госсовет Татарстана предлагал, чтобы до 1 января 2026 года юрлица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются трудоустройством иностранцев, получили лицензию либо прекратили свою деятельность. За отсутствие лицензии кадровые агентства предлагалось оштрафовать до 50 тыс. руб.

Вместе с тем Совет законодателей РФ предложил доработать эту идею. В профильном комитете Госдумы указали, что иностранцы, которые нелегально работают в РФ, как правило, не обращаются в официальные агентства, а «предпочитают иметь дело с представителями полукриминальных структур национальных диаспор».

Кирилл Антонов