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В Ростовской области полицейские проверили 1300 граждан в рамках мероприятия «Правопорядок»

В Ростовской области в рамках профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские проверили 1300 граждан. Правоохранители установили 8 человек, находящихся в федеральном розыске, поставили на учет 83 гражданина и обнаружили 39 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Профилактическое мероприятие «Правопорядок» проходило в более 4,5 тыс объектах жилого сектора, в том числе в 411 гостиницах, общежитиях, хостелах, а также в 18 ночных клубах и 34 развлекательных заведениях. Было выявлено 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято из незаконного оборота более 300 литров алкогольной и 1500 пачек табачной продукции.

Также в ходе мероприятия правоохранители нашли у жителя Мясниковского района предмет, схожий с огнестрельным оружием. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконные хранение оружия (ст. 222 УК РФ).

Ева Китаева

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