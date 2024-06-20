МВД объявило в розыск казанскую журналистку Фариду Курбангалееву

Фарида Курбангалеева (внесена Росфинмониторингоим в перечень террористов и экстремистов), бывшая ведущая телеканала «Россия-1», была объявлена в розыск МВД. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Журналистка до 2014 года работала в Казани, но после присоединения Крыма ушла с телеканала и в настоящее время проживает за пределами России. Ранее Фариду Курбангалееву включили в список экстремистов и террористов.

Влас Северин «Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram