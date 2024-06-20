На Дону обнаружили производителя медового фальсификата

В Аксайском районе Ростовской области специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили предприятие, который вводит в оборот мед неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, специалисты анализировали данные системы «Меркурий» и установили, что на производственной площадке предпринимателя оформлены производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на крупный объем меда, который произведен из «нелогичного объема сырья». Так, из сырья в количестве 19,9 т было выработано 19,9 т продукция «мед фасованный» и 19,8 т продукции «мёд фасованный», что фактически невозможно.

Надзор проинформировал о данном факте региональные управления МВД и ФНС, а получателей продукции о том, что она не отвечает требованиям безопасности.

Анастасия Казуков