Перевозка грузов по СКЖД в Азово-Черноморские порты выросла на 4,6%

С января 2024 года в порты Азово-Черноморского бассейна выросли перевозки экспортных грузов со станций СКЖД на 4,6 %. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

По данным источника, всего с начала текущего года со станций СКЖД в адрес портов Азово-Черномского бассейна было доставлено более 9 млн т экспортных грузов. Самый высокий рост грузопотока наблюдается в направлении припортовых терминалов Новороссийска (+17,3%) и Азова (+59,1).

Ева Китаева