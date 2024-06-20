В Татарстане на обеспечение 4 поселков питьевой водой потратят 48 млн рублей

На строительство и реконструкцию объектов обеспечения населения питьевой водой в населенных пунктах Республики Татарстан потратят 48 млн руб. Работы планируется выполнить в 4 населенных пунктах республики. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Строительство и ремонт системы водоснабжения проведут в поселке Рыбная Слобода, в селе Манзарас Кукморского района республики, с. Давликеево Апастовского района и с. Мингер в Сабинском районе.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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