Руководитель УФНС по Ростовской области отпущен под запрет определенных действий

Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству СУ СКР по Воронежской области назначил руководителю управления ФНС по Ростовской области Андрею Мосиенко меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье».

Ранее следственное управление намеревалось заключить главу управления под стражу.

Андрея Мосиенко обвиняют в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По данным следствия, осенью 2021 года он через посредника дал взятку руководителю диссертационного совета опорного университета Наталье Сироткиной за защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Сумма взятки составила 250 тыс. руб.

Суд запретил господину Мосиенко выезжать за пределы Ростова-на-Дону без разрешения следователя, менять место жительства, а также общаться с другими фигурантами уголовного дела.

Анастасия Казуков