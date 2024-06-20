В Азовском районе не выявлено превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ

Несмотря на продолжающийся пожар на нефтебазе в Азовском районе после атаки БПЛА превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Азова.

По данным источника, в городе работает лаборатория Роспотребнадзора, которая следит за состоянием окружающей среды.

Напомним, в результате воздушной атаки БПЛА в ночь на 18 июня загорелся резервуар на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области. Вчера разгерметизировался второй резервуар, площадь пожара удвоилась.

Ева Китаева