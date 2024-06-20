Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Азовском районе не выявлено превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ

Несмотря на продолжающийся пожар на нефтебазе в Азовском районе после атаки БПЛА превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Азова.

По данным источника, в городе работает лаборатория Роспотребнадзора, которая следит за состоянием окружающей среды.

Напомним, в результате воздушной атаки БПЛА в ночь на 18 июня загорелся резервуар на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области. Вчера разгерметизировался второй резервуар, площадь пожара удвоилась.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...