С начала СВО Ростовская область передала военным технику более чем на 2 млрд рублей

С начала проведения СВО Ростовская область передала частям Южного военного округа технику и оборудование на сумму более 2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Всего регион передал в части ЮВО почти 7 тыс. т военно-технических и гуманитарных грузов. В том числе 275 автомобилей повышенной проходимости и технику для эвакуации легковых автомобилей. Формировать и доставлять грузы помогают местные предприятия, общественные организации, юнармейцы и волонтеры.

Ева Китаева