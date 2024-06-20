В Сочи начались работы по реконструкции Приморской набережной

Первый этап проекта по благоустройству Приморской набережной стартовал в центре Сочи, сообщает пресс-служба администрации города. Доступ жителей и гостей города к набережной и пляжу «Маяк» остается открытым, ограничен доступ на площадь у Южного мола Морского вокзала, здесь работает строительная техника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi.ru Фото: sochi.ru

Проект реконструкции Приморской набережной на первом этапе предполагает строительство новых гидротехнических сооружений протяженностью около 500 м на пляжном комплексе «Маяк». Второй этап предусматривает возведение берегоукрепительных сооружений протяженностью около 1,3 км на береговой линии от пляжа «Маяк» до парка им. Фрунзе.

В районе пляжа «Маяк» проведены подготовительные работы: построена стена для швартовки понтона, отсыпана площадка для погрузки камней, обустроены подъездные пути. Продолжается изготовление, завоз и сборка металлических каркасов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Анна Перова, Краснодар