В Сочи с недобросовестного застройщика в бюджет взыскано 886 млн рублей

Прокуратура Сочи добилась взыскания в бюджет муниципалитета убытков в сумме 886 млн руб., причиненных действиями недобросовестного застройщика, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик возводил многоквартирные жилые дома под видом индивидуальных, в обход градостроительного законодательства, что привело к увеличению нагрузки на коммунальную и социальную инфраструктуру города-курорта.

Судебный процесс по взысканию убытков с застройщика был инициирован в ходе комплекса надзорных мероприятий по привлечению к гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих в Сочи самовольное строительство многоквартирных домов.

Проверка установила, что застройщики получали сверхприбыли, при этом бюджету муниципального образования причинены многомиллиардные убытки в виде расходов на строительство социальных объектов в будущем, сообщает прокуратура.

Надзорные мероприятия в Сочи продолжаются, результаты находятся на контроле руководства краевой прокуратуры.

Анна Перова, Краснодар