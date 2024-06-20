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В Сочи с недобросовестного застройщика в бюджет взыскано 886 млн рублей

Прокуратура Сочи добилась взыскания в бюджет муниципалитета убытков в сумме 886 млн руб., причиненных действиями недобросовестного застройщика, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик возводил многоквартирные жилые дома под видом индивидуальных, в обход градостроительного законодательства, что привело к увеличению нагрузки на коммунальную и социальную инфраструктуру города-курорта.

Судебный процесс по взысканию убытков с застройщика был инициирован в ходе комплекса надзорных мероприятий по привлечению к гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих в Сочи самовольное строительство многоквартирных домов.

Проверка установила, что застройщики получали сверхприбыли, при этом бюджету муниципального образования причинены многомиллиардные убытки в виде расходов на строительство социальных объектов в будущем, сообщает прокуратура.

Надзорные мероприятия в Сочи продолжаются, результаты находятся на контроле руководства краевой прокуратуры.

Анна Перова, Краснодар

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