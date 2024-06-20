Лучшие друзья девушек

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Драгоценные камни — наши союзники в уходе за кожей
«Коммерсантъ Стиль» — про воздействие драгоценных камней на кожу: они не только украшают, но и приносят пользу.
Фото: East News
Бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды обладают особой энергией и свойствами, которые делают их не просто внешне привлекательными, но и полезными в уходе за кожей. Экстракты драгоценных камней привносят в ритуалы красоты новые возможности. Существует специальная технология для их извлечения и обеспечения их биодоступности для кожи. Строго говоря, их несколько и все довольно необычно звучат. Как сделать камень жидким для внедрения в формулу и текстуру крема или о чем вообще идет речь? Самое частое использование: камни добавляются в средства в виде измельченного порошка-пудры, есть также водные, масляные и спиртовые растворы, которые применяют после замачивания в них того или иного камня или минерала. Также специалисты много говорят об их особой кристаллической решетке, вибрационной энергии, которая может влиять на структуры клеток кожи. Верить этому или нет — второй вопрос, однако есть доказанные свойства: аметист успокаивает, малахит за счет содержания меди обладает свойствами антиоксиданта, розовый кварц стимулирует синтез коллагена, а алмазы придают сияние — нужный камень найдется всегда.