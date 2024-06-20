Лучшие друзья девушек

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Драгоценные камни — наши союзники в уходе за кожей

«Коммерсантъ Стиль» — про воздействие драгоценных камней на кожу: они не только украшают, но и приносят пользу.

Фото: East News

Фото: East News

Бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды обладают особой энергией и свойствами, которые делают их не просто внешне привлекательными, но и полезными в уходе за кожей. Экстракты драгоценных камней привносят в ритуалы красоты новые возможности. Существует специальная технология для их извлечения и обеспечения их биодоступности для кожи. Строго говоря, их несколько и все довольно необычно звучат. Как сделать камень жидким для внедрения в формулу и текстуру крема или о чем вообще идет речь? Самое частое использование: камни добавляются в средства в виде измельченного порошка-пудры, есть также водные, масляные и спиртовые растворы, которые применяют после замачивания в них того или иного камня или минерала. Также специалисты много говорят об их особой кристаллической решетке, вибрационной энергии, которая может влиять на структуры клеток кожи. Верить этому или нет — второй вопрос, однако есть доказанные свойства: аметист успокаивает, малахит за счет содержания меди обладает свойствами антиоксиданта, розовый кварц стимулирует синтез коллагена, а алмазы придают сияние — нужный камень найдется всегда.

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Gioiello Liquido, восстанавливающий дневной крем для лица Diamante Raro Day Cream. В составе: экстракт риса, алмазная пудра, масло какао

Gioiello Liquido, восстанавливающий дневной крем для лица Diamante Raro Day Cream. В составе: экстракт риса, алмазная пудра, масло какао

Rodial, дневной гель для лица Pink Diamond Magic Gel Day, увлажняет, укрепляет кожу, выравнивает ее цвет. В составе: алмазная пудра, пептиды, витамин В3

Rodial, дневной гель для лица Pink Diamond Magic Gel Day, увлажняет, укрепляет кожу, выравнивает ее цвет. В составе: алмазная пудра, пептиды, витамин В3

Elemis, лифтинг-сыворотка для лица «Кварц Про-Коллаген». В составе: экстракты морских водорослей Падина Павоника и ламинарии, сыворотка, содержащая минералы родохрозит и кварц, масло арганового дерева

Elemis, лифтинг-сыворотка для лица «Кварц Про-Коллаген». В составе: экстракты морских водорослей Падина Павоника и ламинарии, сыворотка, содержащая минералы родохрозит и кварц, масло арганового дерева

Baikal Cosmetics, увлажняющий крем «Нефрит», борется с фотостарением и мелкими морщинами, улучшает цвет лица и повышает эластичность. В составе: масло семян шиповника, экстракт нефрита

Baikal Cosmetics, увлажняющий крем «Нефрит», борется с фотостарением и мелкими морщинами, улучшает цвет лица и повышает эластичность. В составе: масло семян шиповника, экстракт нефрита

Byrain, омолаживающий ампульный концентрат Sapphire Imbue. В составе: морской коллаген, стволовые клетки проростков пшеницы и аллантоин

Byrain, омолаживающий ампульный концентрат Sapphire Imbue. В составе: морской коллаген, стволовые клетки проростков пшеницы и аллантоин

Payot, очищающий скраб Granitе Exfoliant Corps: отшелушивает кожу, удаляя омертвевшие клетки, и делает её более мягкой и сияющей. В составе: 85% ингредиентов натурального происхождения, в том числе измельчённые частички розового кварца

Payot, очищающий скраб Granitе Exfoliant Corps: отшелушивает кожу, удаляя омертвевшие клетки, и делает её более мягкой и сияющей. В составе: 85% ингредиентов натурального происхождения, в том числе измельчённые частички розового кварца

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Gioiello Liquido, восстанавливающий дневной крем для лица Diamante Raro Day Cream. В составе: экстракт риса, алмазная пудра, масло какао

Rodial, дневной гель для лица Pink Diamond Magic Gel Day, увлажняет, укрепляет кожу, выравнивает ее цвет. В составе: алмазная пудра, пептиды, витамин В3

Elemis, лифтинг-сыворотка для лица «Кварц Про-Коллаген». В составе: экстракты морских водорослей Падина Павоника и ламинарии, сыворотка, содержащая минералы родохрозит и кварц, масло арганового дерева

Baikal Cosmetics, увлажняющий крем «Нефрит», борется с фотостарением и мелкими морщинами, улучшает цвет лица и повышает эластичность. В составе: масло семян шиповника, экстракт нефрита

Byrain, омолаживающий ампульный концентрат Sapphire Imbue. В составе: морской коллаген, стволовые клетки проростков пшеницы и аллантоин

Payot, очищающий скраб Granitе Exfoliant Corps: отшелушивает кожу, удаляя омертвевшие клетки, и делает её более мягкой и сияющей. В составе: 85% ингредиентов натурального происхождения, в том числе измельчённые частички розового кварца

Ирина Кириенко

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