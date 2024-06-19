Российские премьеры бытовой техники Casarte

Международный бренд бытовой техники премиум-класса Casarte представил эксклюзивную линейку для российского рынка. Особого внимания заслуживает не имеющая аналогов стирально-сушильная колонна Casarte Double Drum. Она привлекает как своим внешним бесшовным дизайном и окраской в глубокий оттенок лунного света, так и интерфейсом с набором передовых программ по уходу за одеждой. Среди функционала представлена уникальная технология по уходу за вещами из меха, которые можно освежить в сушильном барабане. Кроме того, компания презентовала новый холодильник Casarte French Door со множеством специальных зон, например отделений Beauty Zone и Health Zone для косметических и аптечных средств, требующих особых условий хранения. Другой премьерой стала посудомоечная машина с двумя независимыми выдвижными камерами Casarte Double Drawer. Каждая из камер может быть включена отдельно. Коллекционеры вин оценят винный шкаф Casarte Twin Wine Zone с двумя настраиваемыми температурными зонами и вместительностью до 170 бутылок. По словам представителей производителя, главная задача бренда — создавать технику, оригинальную во всем: функциональных возможностях, дизайне, цветах. В России помимо флагманского бутика Casarte в ТЦ Lotte Plaza работает также интернет-магазин бренда.

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