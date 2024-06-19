Дэниел Аршам создал для Hublot часы-трансформер

Современный художник Дэниел Аршам плотно связан творческими узами с конгломератом предметов роскоши LVMH. Он создал несколько проектов для ювелирного дома Tiffany & Co., в 2023 году стал амбассадором часовой марки Hublot и сконструировал в Церматте солнечные часы, а теперь представил новое революционное творение. Механическая скульптура Hublot Arsham Droplet — это часы-трансформер, которые можно носить в качестве карманных, подвески или превратить в настольную инсталляцию. Эргономичный корпус каплевидного силуэта длиной 73,2 мм, шириной 52,6 мм и толщиной 22,5 мм изготовлен из титана, сапфирового стекла и каучука фирменного оттенка Green Arsham. В него заключен скелетированный мануфактурный калибр с ручным заводом и десятидневным запасом хода (указывается индикатором в положении «6 часов»). Часы укомплектованы двумя титановыми цепочками с системой быстрой смены One Click: одна из них предназначена для карманного варианта, вторая — для ношения часов на шее. Установленные на декоративную подставку из титана и минерального стекла Arsham Droplet превращаются в настольные. Модель выпущена лимитированной 99 экземплярами серией.

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