Мишустин обсудил с Турчаком развитие Алтая

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком. Они обсудили социально-экономическое развитие региона. Господин Турчак сообщил, что начал рабочие поездки по республике.

«Я уже начал поездки по районам, посещение предприятий, социальных объектов для детального изучения ситуации»,— приводит слова Андрея Турчака пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин напомнил, что Алтай входит в десятку регионов, для которых разработаны индивидуальные программы развития. На каждую из них выделяется финансирование из федерального бюджета. Речь идет о строительстве объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, создании новых рабочих мест, развитии здравоохранения и образования, улучшении экологии.

Андрей Турчак в 2017 году занял пост секретаря генсовета «Единой России», тогда же он получил кресло сенатора. В 2020-м он стал первым зампредом Совфеда, а в 2022-м возглавил рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников военной операции.

4 июня президент Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай вместо подавшего в отставку Олега Хорохордина. Совфед в связи с переходом господина Турчака на новую должность досрочно прекратил его полномочия. 15 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря Генсовета партии.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Андрей Турчак пошел в горы».

Петр Бузлаев