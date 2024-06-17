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Коммерсантъ FM
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Мишустин обсудил с Турчаком развитие Алтая

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком. Они обсудили социально-экономическое развитие региона. Господин Турчак сообщил, что начал рабочие поездки по республике.

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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Андрей Турчак

Андрей Турчак

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Михаил Мишустин

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Андрей Турчак

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Я уже начал поездки по районам, посещение предприятий, социальных объектов для детального изучения ситуации»,— приводит слова Андрея Турчака пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин напомнил, что Алтай входит в десятку регионов, для которых разработаны индивидуальные программы развития. На каждую из них выделяется финансирование из федерального бюджета. Речь идет о строительстве объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, создании новых рабочих мест, развитии здравоохранения и образования, улучшении экологии.

Андрей Турчак в 2017 году занял пост секретаря генсовета «Единой России», тогда же он получил кресло сенатора. В 2020-м он стал первым зампредом Совфеда, а в 2022-м возглавил рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников военной операции.

4 июня президент Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай вместо подавшего в отставку Олега Хорохордина. Совфед в связи с переходом господина Турчака на новую должность досрочно прекратил его полномочия. 15 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря Генсовета партии.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Андрей Турчак пошел в горы».

Петр Бузлаев

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