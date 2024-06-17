Розничные продажи в КНР оказались выше прогнозов

Сегодня, 17 июня, Национальное бюро статистики КНР опубликовало данные по розничным продажам, промышленному производству и долгосрочным инвестициям в мае. Розничные продажи выросли на 3,7% по сравнению с маем прошлого года, что превысило прогноз роста 3% от аналитиков, опрошенных Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

В апреле розничные продажи увеличились на 2,3% в годовом исчислении. Бюро статистики отмечает, что за первые пять месяцев года наибольший рост розничных продаж в стране отмечен в категориях:

товары для спорта и отдыха (+20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года),

косметика (+18,7%),

коммуникационное оборудование (+16,6%),

бытовая техника (+12,9%).

Промышленное производство в мае выросло на 5,6% по сравнению с маем прошлого года, что оказалось ниже ожиданий аналитиков (+6%) и ниже апрельской динамики (6,7%). Долгосрочные инвестиции в мае увеличились на 4%, что также оказалось ниже прогнозов от аналитиков, опрошенных Reuters (+4,2%).

«Данные по майской экономической активности в Китае и наши прогнозы по первой половине года показывают сильный разброс динамики по разным секторам — хорошие показатели экспорта и производственной активности, относительно стабильное потребление и все еще находящийся в подавленном состоянии сектор недвижимости»,— заявили после выхода майской статистики аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs.

Подробнее о росте поставок из КНР — читайте в материале «Ъ».

Евгений Хвостик