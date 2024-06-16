Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

90 лет без губернии

Как воронежцы отпраздновали годовщину образования области

Воронежская область отметила 90 лет со дня своего образования. Формально праздничной датой является 13 июня, но наиболее масштабные мероприятия были запланированы на 15 июня, субботу. На Адмиралтейской площади облцентра состоялось арт-шоу, в котором приняли участие современные воронежские звезды и питерский диджей Фил совместно с симфоническим оркестром, а также барабанщики и танцоры. О том, как это было,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Предыдущая фотография
Праздничный концерт в Воронеже на Адмиралтейской площади

Праздничный концерт в Воронеже на Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Концерт в честь 90-летия образования Воронежской области начался в 19:00

Концерт в честь 90-летия образования Воронежской области начался в 19:00

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители Воронежа перед началом концерта

Жители Воронежа перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Артисты готовятся к выступлению

Артисты готовятся к выступлению

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Показ документального фильма о Воронеже на сцене Адмиралтейской площади

Показ документального фильма о Воронеже на сцене Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление победительницы шоу «Голос -11» Виктории Соломахиной

Выступление победительницы шоу «Голос -11» Виктории Соломахиной

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Шоу в рамках выступления Виктории Соломахиной

Шоу в рамках выступления Виктории Соломахиной

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление победительницы шоу «Голос -11» Виктории Соломахиной

Выступление победительницы шоу «Голос -11» Виктории Соломахиной

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители Воронежа во время концерта

Жители Воронежа во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление участников воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова

Выступление участников воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Артисты воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова во время выступления

Артисты воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Артисты воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова во время выступления

Артисты воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление участников эстрадного хора «FERMATA»

Выступление участников эстрадного хора «FERMATA»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление участников мужского хора воронежской филармониии «ART’o’dox»

Выступление участников мужского хора воронежской филармониии «ART’o’dox»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление воронежской студии-школы танцев «TODES»

Выступление воронежской студии-школы танцев «TODES»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление воронежской студии-школы танцев «TODES

Выступление воронежской студии-школы танцев «TODES

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление ди-джея Фила (Санкт-Петербург)

Выступление ди-джея Фила (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Зрители с фонариками на Адмиралтейской площади во время концерта

Зрители с фонариками на Адмиралтейской площади во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление ди-джея Фила и артистов Воронежского театра оперы и балета

Выступление ди-джея Фила и артистов Воронежского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление артистов Воронежского театра оперы и балета

Выступление артистов Воронежского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Бумажный фейерверк во время концерта

Бумажный фейерверк во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Зрители во время бумажного фейерверка

Зрители во время бумажного фейерверка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Участники концерта прощаются со зрителями

Участники концерта прощаются со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Световое лазерное шоу на Адмиралтейской площади

Световое лазерное шоу на Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Следующая фотография
1 / 24

Праздничный концерт в Воронеже на Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Концерт в честь 90-летия образования Воронежской области начался в 19:00

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители Воронежа перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Артисты готовятся к выступлению

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Показ документального фильма о Воронеже на сцене Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление победительницы шоу «Голос -11» Виктории Соломахиной

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Шоу в рамках выступления Виктории Соломахиной

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление победительницы шоу «Голос -11» Виктории Соломахиной

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители Воронежа во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление участников воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Артисты воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Артисты воронежского Русского народного хора им. К.И. Массалитинова во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление участников эстрадного хора «FERMATA»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление участников мужского хора воронежской филармониии «ART’o’dox»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление воронежской студии-школы танцев «TODES»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление воронежской студии-школы танцев «TODES

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление ди-джея Фила (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Зрители с фонариками на Адмиралтейской площади во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление ди-джея Фила и артистов Воронежского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выступление артистов Воронежского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Бумажный фейерверк во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Зрители во время бумажного фейерверка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Участники концерта прощаются со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Световое лазерное шоу на Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...