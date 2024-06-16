90 лет без губернии

Воронежская область отметила 90 лет со дня своего образования. Формально праздничной датой является 13 июня, но наиболее масштабные мероприятия были запланированы на 15 июня, субботу. На Адмиралтейской площади облцентра состоялось арт-шоу, в котором приняли участие современные воронежские звезды и питерский диджей Фил совместно с симфоническим оркестром, а также барабанщики и танцоры. О том, как это было,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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