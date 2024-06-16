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Третий день Игр БРИКС

Соревнования по легкой атлетике и каратэ

Фоторепортаж «Ъ-Казань».

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Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
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Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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