Волга-Урал / Фото 16.06.2024, 10:43 Третий день Игр БРИКС Соревнования по легкой атлетике и каратэ Фоторепортаж «Ъ-Казань». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 24 Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по каратэ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Третий день Игр БРИКС. Соревнования по легкой атлетике Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов