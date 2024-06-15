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Второй день Игр БРИКС

Соревнования по ушу-таолу и синхронному плаванию

Фоторепортаж «Ъ-Казань».

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Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта &quot;Татнефть Арена&quot;.

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание. Спортсменки Таиланда во время выступления.

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание. Спортсменки Таиланда во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Российские спортсменки во время выступления.

Российские спортсменки во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание. Российские спортсменки во время выступления.

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание. Российские спортсменки во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Российские спортсменки во время выступления.

Российские спортсменки во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание. Спортсменки Таиланда во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Российские спортсменки во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Спортивные игры стран БРИКС. Синхронное плавание. Российские спортсменки во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Российские спортсменки во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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