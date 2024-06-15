Волга-Урал / Фото 15.06.2024, 11:00 Второй день Игр БРИКС Соревнования по ушу-таолу и синхронному плаванию Фоторепортаж «Ъ-Казань». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Спортивные игры стран БРИКС. Соревнования по ушу-таолу в ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Спортивные игры стран БРИКС. 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