Недвижимость впала в стагнацию

Две трети продавцов не могут реализовать вторичные квартиры в Москве. По подсчетам «Инком-Недвижимости», из-за низкого спроса продается только 30% объектов, у остальных заметно вырос срок экспозиции. За первые пять месяцев 2024 года число сделок также снизилось на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На этом фоне количество выставленных лотов растет, но ликвидные квартиры все равно найдут своих покупателей, отмечает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: «Срок экспозиции объектов увеличился, если раньше он был меньше месяца, то сейчас составляет до двух месяцев. Если мы говорим про объективно ликвидный объект по разумной цене, то он может быть реализован в более короткие сроки.

В период с начала года цены по каким-то лотам действительно немного корректировались, в пределах 5-7%, это касается ликвидных объектов, которые сегодня пользуются спросом, очень часто они реализуются без торга. Если рассматривать общую массу вторичного жилья старого фонда, то здесь часто предоставляются скидки под конкретного покупателя в размере 100-200 тыс. руб.

Благодаря активной стройке, старая Москва сегодня уже не такая старая. Здесь правильнее проводить градацию между разными форматами объекта. Есть старый фонд, дома постройки 1960-80-х годов, а есть новостройки. Стоимость отличается практически в два раза, в старом фонде она в среднем составляет 270-350 тыс. руб. за "квадрат", в новостройках — 450 тыс. руб. и выше».

Уменьшение спроса на вторичные квартиры связан с сокращением программ льготной ипотеки, говорят эксперты. По данным «Дом.РФ», среднерыночные ставки за год выросли в полтора раза и составляют теперь почти 18,5% годовых. А субсидированная ипотека со ставкой 8% к вторичному жилью не применима. Что ожидает этот сегмент рынка недвижимости в ближайшей перспективе?

“Ъ FM” обсудил это с гендиректором агентства «БизнесДром» Павлом Самиевым: «Здесь есть два измерения. Либо человек, который продает квартиру, будет держать одну цену без дисконта, тогда он может долго ждать, срок экспозиции очень длинный. Но в конечном итоге, наверное, покупателя найти можно, по каким-то параметрам эта квартира кому-то все-таки подойдет, и даже без снижения цены она будет востребована. Либо можно продать быстрее, но снизив цену.

Что из этого будет влиять на рынок сильнее, сложно сказать, но речь все равно идет о том, что давления на стоимость будет. Цены уже вряд ли смогут расти.

На рынке будет тенденция к дифференциации по сегментам. Хорошая локация, качество самого дома, современная инфраструктура, транспортная доступность и так далее будут давать преимущество домам. Стоимость квартир в них, скорее всего, падать не будет. При этом в некоторых менее качественных сегментах, менее востребованных и ликвидных как раз стоимость начнет падать».

По данным «Инком-Недвижимости», в старой Москве предложение квартир на вторичном рынке выросло почти на 8%. Сейчас в таких районах продается порядка 100 тыс. объектов. В Новой Москве прирост составил всего 1%. Здесь реализуется свыше 8,5 тыс. лотов.

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Елена Тюленева