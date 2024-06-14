Фонд «Аркаим» получил президентский грант в 3,5 млн рублей на благоустройство

Благотворительный фонд «Аркаим» получил президентский грант в размере 3,5 млн руб. Деньги планируется направить на благоустройство Синташтинского археологического комплекса и родника «Пряткины ямы», сообщает пресс-служба заповедника.

В текущем году на территории Синташты планируется создать каменную пешеходную тропу протяженностью 1 км. Кроме того, вокруг Большого синташтинского кургана возведут ограждение. Работы по развитию археологического комплекса начаты в 2022 году. Общая сумма затрат составит около 5 млн руб.

На роднике «Пряткины ямы» отремонтируют лестницу и туалет, установят перила для маломобильных граждан, установят беседку, отреставрируют мост через родник.

В 2022 году фонд «Аркаим» также получил президентский грант на сумму более 4 млн руб.

Ольга Воробьева

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