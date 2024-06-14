Школьники в Челябинской области смогут весь год ездить в электричках за полцены

В Челябинской области скидка для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах теперь станет круглогодичной. Об этом сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Раньше льгота действовала только с 1 сентября по 15 июня. Размер скидки составляет 50% от стоимости билета на разовую поездку в электричках или пригородных поездах «Ласточка» и «Орлан». Ее получают школьники и студенты, обучающиеся по очной форме. Во время поездки необходимо иметь документ, подтверждающий льготу.

Ольга Воробьева

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