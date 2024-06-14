«Биннофарм Групп» запустила новый производственный участок на ПАО «Синтез» для производства препаратов мягких форм в новом формате

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» расширяет производство препаратов в мягких формах в новой упаковке, запустив новый производственный блок на своей крупнейшей производственной площадке в г. Кургане – заводе «Синтез».



На предприятии установлено новое технологичное оборудование для производства препаратов в новом формате микроклизм (микроктубы). Новый производственный блок будет выпускать лекарственные препараты мягких форм в микротубах для однократного применения. Микроклизмы или микротубы с универсальным наконечником и отрывной пломбой будут изготовлены из высококачественного полиэтилена.

Новая производственная линия заработала на предприятии во втором квартале текущего года, запустив производство коммерческих серий нового слабительного препарата в портфеле «Биннофарм Групп» – «Слабипрокт», который поступит в аптеки в третьем квартале текущего года.

Препарат «Слабипрокт» расширит линейку слабительных лекарственных средств компании, добавив новый удобный формат микроклизмы объемом до 5 мл. Препарат не раздражает кишечник и подходит не только взрослым, но и детям с рождения, беременным и кормящим. Благодаря более удобной форме и качеству упаковки препарат действует более эффективно.

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ООО «Биннофарм Групп»