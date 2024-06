Дональд Трамп получает по-крупному

Крупный американский бизнес все чаще переходит на сторону Дональда Трампа, что выражается в многомиллионных пожертвованиях на его избирательную кампанию. Крупные корпорации недовольны экономической политикой текущей администрации и готовы закрывать глаза на непредсказуемость господина Трампа и его политический багаж. Тем не менее в рамках всей гонки президент США Джо Байден пока лидирует по объемам собранных средств. У него отличные отношения с Голливудом, а также остается некоторая поддержка в Кремниевой долине и финансовом секторе.

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Дональд Трамп (в центре)

Отношения Дональда Трампа с Уолл-стрит и Кремниевой долиной почти полностью восстановились, несмотря на прежние разногласия из-за атаки сторонников экс-президента на американский Капитолий в 2021 году. Потепление заметно по ряду встреч экс-президента с представителями крупного бизнеса.

В частности, в четверг целый ряд бизнес-лидеров посетили мероприятие с участием бывшего главы Белого дома. В конференции, организованной в Вашингтоне Business Roundtable (группой, которая выступает за политику, благоприятствующую бизнесу корпораций), приняло участие около 80 человек. Среди зарегистрировавшихся на мероприятие, как сообщило накануне агентство Bloomberg, были Тим Кук (Apple Inc.), Джейми Даймон (JP Morgan Chase & Co), Джейн Фрейзер (Citigroup Inc.), Брайан Мойнихан (Bank of America Corp.), Чарльз Шарф (Wells Fargo & Co), Джо Бэй (KKR & Co Inc.), Билл Макдермотт (ServiceNow Inc.).

Вероятно, лидеры корпораций решили засвидетельствовать свое почтение возможному новому главе Белого дома, который, в свою очередь, согласился не под запись обсудить с аудиторией насущные проблемы.

Любопытно, что многие участники мероприятия — например, Брайан Мойнихан и Джейми Даймон — ранее были в числе самых жестких оппонентов экс-президента. Но теперь они поменяли риторику. Например, господин Даймон поддержал Дональда Трампа после того, как жюри присяжных Нью-Йорка признало экс-президента виновным в подделке деловой документации.

Как поясняет Bloomberg со ссылкой на опрошенных высокопоставленных представителей американского бизнеса, многие руководители и богатые доноры всерьез встревожены экономической политикой Джо Байдена, касающейся вопросов инфляции и регулирования, а также внешнеполитическим курсом. И теперь главы корпораций предполагают, что Дональд Трамп будет более успешным управленцем. Тем более что во время его первого президентского срока американская экономика себя чувствовала хорошо.

Визит Дональда Трампа в Вашингтон не единственное свидетельство его укрепляющихся связей с представителями крупного американского бизнеса.

Руководители Уолл-стрит постепенно переходят на сторону экс-президента после нескольких месяцев заигрываний с его основными соперниками-республиканцами, включая бывшего постпреда при ООН Никки Хейли и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые также поддерживали экономическую линию Дональда Трампа, но, в отличие от него, могли похвастаться отсутствием негативного политического багажа. После того как все соперники господина Трампа сняли свои кандидатуры, доноры из нефтегазовой отрасли, Кремниевой долины и финансовой сферы снова начали отправлять деньги экс-президенту.

Так, на прошлой неделе бывший президент побывал в Калифорнии — традиционно «демократическом» штате — и всего за день собрал там $12 млн. Как сообщал телеканал Fox News, все билеты на мероприятие были проданы несмотря на их внушительную стоимость: от $50 тыс. до $500 тыс. Встреча проходила в роскошном особняке в престижном районе Пасифик-Хайтс в Сан-Франциско.

Бывший президент назвал успех в Сан-Франциско серьезным сдвигом в поддержке со стороны бизнеса и «великим свидетельством» его достижений.

В интервью Fox News политик пояснил, что лидеры технологических компаний «очень недовольны» президентом Джо Байденом. «Это просто блестящая группа людей. И они не могут относиться к Байдену хорошо, потому что он глупый человек, а у меня высокий IQ… Им не нравится иметь дело с IQ, который составляет примерно 1/3 от их собственного»,— рассуждал Дональд Трамп.

Помимо того что к экс-президенту присматриваются крупные корпорации, на его сторону встал, пожалуй, самый влиятельный бизнесмен в мире — Илон Маск. По информации газеты The Wall Street Journal, он даже может присоединиться к команде Дональда Трампа. Сообщалось, что господа Трамп и Маск часто разговаривают по телефону и последний может взять на себя консультативную роль, если экс-президент снова будет избран на пост главы Белого дома.

По данным Bloomberg, в мае Дональд Трамп собрал $141 млн. При этом серьезный рост объемов пожертвований был зафиксирован после оглашения вердикта по делу экс-президента, состоявшегося 31 мая. Впрочем, ранее каждый месяц, за исключением апреля, Джо Байден, имеющий глубокие связи с Голливудом и крупным бизнесом, опережал по уровню сборов Дональда Трампа. Так что итоговый победитель в битве за кошельки спонсоров еще неизвестен.

Екатерина Мур, Вашингтон