В Челябинске горит предприятие на улице Героев Танкограда

Крупный пожар произошел на одном из промышленных предприятий Челябинска. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщении о возгорании на одном из частных производственных объектов, расположенных на улице Героев Танкограда, поступило днем 14 июня. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что горят лакокрасочные изделия внутри цеха на площади 150 кв. м.

«Проводится разведка и тушение возгорания. Пострадавших нет»,— сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области. Пожар локализован.

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