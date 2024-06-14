В Челябинске экс-гендиректора компании осудили за хищение 40 млн рублей

Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Снабинвест». Ее признали виновной в хищении 40 млн руб. у компании, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что с октября 2020-го по март 2021 года руководительница под предлогом исполнения договорных обязательств похитила деньги с банковского счета ООО «Снабинвест». В результате это привело к банкротству предприятия.

Суд назначил фигурантке наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. Приговор был вынесен по «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Ольга Воробьева

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