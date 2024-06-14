Израильские военные использовали требушет, лук и стрелы для ударов по Ливану

Военные ЦАХАЛ задействовали для ударов по Ливану средневековое оружие — требушет и лук со стрелами, сообщает Times of Israel. Такое вооружение не является частью стандартного арсенала Армии обороны Израиля и, как предполагается, было собрано солдатами-резервистами, дислоцированными на границе, сказал NBC News неназванный израильский военный чиновник.

Требушет — метательная машина для осады городов, использовавшаяся в Средние века. В отличие от катапульты требушет использует энергию падающего груза, а не действие от сокращения натянутой тетивы. Этот вид вооружения потерял значимость после появления в XIV-XV веке пороховой артиллерии.

Израильские солдаты используют требушет для запуска зажигательных устройств по Ливану, чтобы разжечь пожары по другую сторону границы. Times of Israel уточняет, что приграничная зона Ливана покрыта густой растительностью. Израильский общественный вещатель Kan со ссылкой на армию обороны Израиля сообщил, что использование требушета — это «местная инициатива», которая не получила широкого распространения.