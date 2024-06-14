Глава Арбитражного суда Челябинской области назначен на новый пост

Председатель Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов назначен председателем Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 13 июня. Документ опубликован на портале правовой информации.

Евгений Шайхутдинов руководил Арбитражным судом Челябинской области с 2018 года. До этого шесть лет проработал в должности заместителя председателя.

Новый руководитель челябинского арбитражного суда пока не назначен. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала на должность председателя Дмитрия Бастена, который сейчас работает заместителем главы суда.

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Юлия Гарипова