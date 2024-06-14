Жители поселков под Челябинском снова остались без света из-за аварии

В поселках и микрорайонах Сосновского района под Челябинском снова отключили электроснабжение. Утром 14 июня произошло локальное технологическое нарушение из-за аварии на кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс—службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Из-за повреждения на ЛЭП сегодня утром без света остались жители части поселков Малиновка, Западный, жилых комплексов Привилегия, Белый хутор и Лесной остров. «Энергетики “Россети Урал” находятся на месте, после ряда оперативных переключений электроснабжение большей части потребителей восстановлено, в настоящее время отключенными остаются жители части двух поселков — Малиновка и Белый хутор»,— сообщили в компании. Электроснабжение всех потребителей планируют восстановить в ближайшее время.

13 июня жители нескольких поселков Сосновского района оставались без света весь день. Электричество отключили утром для проведения работ на электросетях в Белом хуторе, Привилегии, Лесном острове, поселках Терема, Кременкуль и Новый Кременкуль, Есаульский, Полянки, деревнях Малиновка, Медиак, Бухарино, Моховички, Новое Поле и селе Долгодеревенское. Планировалось, что электроснабжение возобновится в 17 часов. Но, по словам местных жителей, свет вернули только в 22 часа, и напряжение было слабым.

Юлия Гарипова

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