Директор Инстасамки отсудил 2 млн рублей у челябинского шоумена
Челябинский актер и шоумен Станислав Ярушин должен заплатить 2 млн рублей и компенсировать судебные расходы директору Инстасамки Максиму Столярову за использование в видео на YouTube песни «За деньги да». Также он обязан вырезать эту композицию из своего шоу. Решение вынес арбитражный суд Московской области.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Взыскать с ИП Ярушина Станислава Сергеевича в пользу ИП Столярова Максима Владимировича компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере 2 млн рублей, расходы на услуги по фиксации правонарушения и оформлению нотариального протокола осмотра в размере 43 650 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 150 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 39 000 рублей», - говорится в решении суда.
Согласно информации суда, Максим Столяров является единоличным обладателем прав на песню Инстасамки «За деньги да». Станислав Ярушин использовал это произведение в видео на своем канале в YouTube. Оно было опубликовано в сентябре 2023 года. Правообладатель направил ему досудебную претензию, но ответа не получил.