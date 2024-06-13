Директор Инстасамки отсудил 2 млн рублей у челябинского шоумена

Челябинский актер и шоумен Станислав Ярушин должен заплатить 2 млн рублей и компенсировать судебные расходы директору Инстасамки Максиму Столярову за использование в видео на YouTube песни «За деньги да». Также он обязан вырезать эту композицию из своего шоу. Решение вынес арбитражный суд Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Взыскать с ИП Ярушина Станислава Сергеевича в пользу ИП Столярова Максима Владимировича компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере 2 млн рублей, расходы на услуги по фиксации правонарушения и оформлению нотариального протокола осмотра в размере 43 650 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 150 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 39 000 рублей», - говорится в решении суда.

Согласно информации суда, Максим Столяров является единоличным обладателем прав на песню Инстасамки «За деньги да». Станислав Ярушин использовал это произведение в видео на своем канале в YouTube. Оно было опубликовано в сентябре 2023 года. Правообладатель направил ему досудебную претензию, но ответа не получил.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Василий Агафонов