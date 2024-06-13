Во всем Кургане отключат воду до полного устранения крупной аварии

Все жители Кургана и ближайших населенных пунктов останутся без воды с 22 часов 13 июня. Возобновят водоснабжение только после полного устранения крупной аварии на трубопроводе, сообщает администрация города.

Третьи сутки в Кургане продолжается ликвидация порыва на трубопроводе, с помощью которого в город подается вода с Арбинских очистных сооружений. После подготовительных работ по отсыпке места аварии на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм «Водный союз» приступает к устранению утечки. «Работы будут идти круглосуточно. Тем не менее пока сложно рассчитать, сколько точно потребуется времени на их завершение»,— сообщает мэрия.

Воду отключат в Кургане, в том числе в микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя, селе Кетово и рабочем поселке Новый мир. Жителей просят сделать запас воды на 1,5-2 суток. Подвоз воды будет осуществляться только в социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей. После завершения ремонта будет исследовано качество воды.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», порыв на водопроводе произошел вечером 11 июня, по предварительным данным, из-за подвижки грунта после паводка. По ночам город отключали от водоснабжения. Днем воду возвращали, но давление в сети было понижено. Устранение аварии осложнялось тем, что участок, где случился порыв, находится в заболоченной местности.

Юлия Гарипова

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