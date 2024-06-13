Ученые ЮУрГУ и МГУ разработали чип для квантового компьютера

Профессор Южно-Уральского государственного университета Сергей Кулик совместно с Центром квантовых технологий МГУ разработал новый чип — восьмиканальный программируемый интерферометр. Это устройство будут в том числе использовать в научных лабораториях ЮУрГУ, сообщает пресс-служба университета.

Разработанный интерферометр представляет собой фотонный чип, который может стать одним из узлов квантового компьютера. Подобное устройство необходимо для более точной и энергоэффективной обработки информации, закодированной при помощи оптических полей. У чипа есть восемь «входов» и «выходов», структуру которых можно менять, тем самым программируя чип.

Разработанный чип оказался долговечным и устойчивым к ошибкам. За 133 часа он выполнил около 2,7 млн переключений нагревательных элементов.

Ольга Воробьева

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