Облсуд оставил под арестом бывшего вице-мэра Магнитогорска

Челябинский областной суд оставил без изменения решение о продлении срока заключения под стражей бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взятки и мошенническом хищении средства. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 29 августа, сообщает пресс-служба облсуда.

Адвокат Дмитрия Гаврилова, обжалуя постановление районного суда, просил избрать подзащитному меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако апелляционная инстанция отказала стороне защиты в удовлетворении жалобы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова в сентябре 2022 года. По версии следствия, в 2021 году заместитель главы города и директор муниципального предприятия, занимавшие на тот момент должности директора и главного инженера этой организации, получили от директора одной из компаний взятку в сумме более 15 млн руб. за заключению контрактов по уборке территории города. Кроме того, по данным следствия, бывший директор муниципального учреждения похитил более 130 тыс. руб. за фиктивно трудоустроенного сотрудника. С августа прошлого года уголовное дело рассматривается в суде.

Юлия Гарипова

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