В Челябинской области водитель без прав попал в аварию и погиб

В Кунашакском районе Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля. Находящийся за рулем водитель погиб от полученных травм на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром 13 июня на 4 километре трассы Нугуманово— Муслюмово. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada, уже лишенный прав ранее, на изгибе автодороги влево выехал на правую обочину. После этого его автомобиль перевернулся.

Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Ольга Воробьева

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