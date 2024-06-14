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Синоптика на грани фантастики

100 лет назад советский ученый разработал новую теорию погоды

17 лет тому назад, когда возможность рационального предсказывания погоды казалась еще чем-то фантастическим, профессор Л. Данилов предпринял большой труд — проверить выводы известного американского ученого Генри Хелма Клейтона и выяснить возможность использования его метода в условиях климатического режима Европы. Работа эта велась единолично и поэтому потребовала многих лет.

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Связав свои выводы с идеями, высказывавшимися ранее метеорологами австрийской школы Ф. Экснером, М. Моргулесом, А. Дефантом, наш ученый объединил их в идее обертонной гармонии физической волны, в идее воли погоды: выработанная им теоретическая схема истолковывает весь сложный комплекс наблюдаемых нами изменений погоды от самых коротких до многолетнего Локайрдовского цикла. Остовом служат годовая волна (солнечный цикл) и месячная (лунный цикл). По закону Рейлея каждая из этих волн должна иметь серию обертонов с периодами, убывающими в определенном цифровом отношении (закон открытых труб); это дает для годовой волны обертоны продолжительностью в 8, 5, 3, 2, 2 месяца и т. д., для месячной — в 20, 12, 8, 5–6 суток и пр. Все эти волны Л. Данилов подтвердил на анализе метеорограмм. Чем значительнее период волны, тем больше также охватываемое ею пространство.

В общем, автор новой теории пришел к заключению, что, хотя состав волнового аккорда погоды непрерывно меняется, анализ его может ориентировать на долгое время вперед: на неделю — в волнах лунного цикла и месяцы — в волнах солнечного. Все, что еще недавно считалось активными факторами погоды, все эти атмосферные вихри, циклоны и антициклоны являются лишь рефлекторными актами, динамическими эффектами барических волн.

Профессор Данилов подчеркивает, что возможность предвидения конъюнктуры в области барических волн есть в то же время возможность предвидения погоды на сроки неопределенно большие. Это может стать переворотом в метеорологии, так как в настоящее время считается нормой предсказание на сутки вперед, а предсказание за неделю считается совершенно экстраординарным.

Об открытии профессора Данилова писали в 1924 году «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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