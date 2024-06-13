В Челябинске осуждены четыре члена ОПГ нелегальных оружейников

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор четырем жителям Челябинской и Курганской областей, задержанных сотрудниками ФСБ за организацию преступной группы по производству оружия. Фигурантам назначены длительные сроки лишения свободы ¬— от 13 до девяти лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Подпольную мастерскую ликвидировали в октябре 2021 года. Межрегиональную группировку, специализирующуюся на незаконной переделке и сбыте автоматического огнестрельного оружия и патронов к нему, выявили сотрудники челябинского управления ФСБ вместе с коллегами из Москвы, Тюменской, Свердловской и Курганской областей.

В домах, где жили сообщники, и в специально оборудованном схроне, который использовался в том числе для проверки боеспособности изготовленных орудий, было обнаружено 25 единиц различного оружия. Так, из незаконного оборота было изъято 14 автоматов Калашникова, три пистолета Макарова, два револьвера «Наган», самозарядный карабин Симонова, охотничий карабин «Сайга», мелкокалиберная винтовка, гладкоствольное охотничье ружье, обрез охотничьего ружья, самозарядное огнестрельное устройство, а также 800 патронов различного калибра, инструменты для изготовления и переделки оружия.

Суд признал фигурантов виновными в совершении 32 эпизодов по ст. 222 и ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка, сбыт, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов). Соучастники признали вину в полном объеме. Организатор ОПГ осужден на 13 лет лишения свободы со штрафом 450 тыс. руб., другой фигурант — 11 лет и 350 тыс. руб. Еще да сообщника получили по девять лет и 250 тыс. руб. штрафа каждый. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Юлия Гарипова

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