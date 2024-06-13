В Кургане начальницу отдела завода обвиняют в получении взятки

Управлением СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении начальницы отдела охраны здоровья, труда, промышленной безопасности и окружающей среды одного из заводов региона. Ее подозревают в получении взятки на сумму более 180 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Завод в основном производит трубопроводную арматуру. По данным следствия, с 2022-го по 2023 год подозреваемая получила деньги от руководителя подрядной организации взамен на гарантированное заключение договоров по оказанию услуг заводу в сфере пожарной безопасности и их своевременную оплату.

«В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следствием решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения»,— отмечают в управлении СК РФ по Курганской области.

Также продолжается выяснение всех обстоятельств преступления и поиск причастных к нему лиц. Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Ольга Воробьева

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