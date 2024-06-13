«Биннофарм Групп» оказала помощь пострадавшим в Белгороде

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» провела благотворительную акцию в помощь пострадавшим в Белгородской области. Сбор гуманитарной помощи длился полтора месяца на всех производственных площадках компании и в головном офисе в Москве.



В рамках благотворительной акции в пункты временного размещения было передано 30 коробок с бытовой химией, детскими игрушками, средствами личной гигиены и кухонным инвентарем. Кроме того, «Биннофарм Групп» передала в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского, которая обслуживает людей, находящихся в пунктах временного размещения, лекарственные препараты на сумму более 400 тыс. руб.

Алла Громова, директор по связям с общественностью:

«Социальная политика компании направлена в том числе на поддержку и помощь нуждающимся. Мы подключаемся к акциям помощи, организуем на своих площадках пункты сбора, передаем необходимое людям, которые находятся в кризисных ситуациях. Силами компании и собственными силами сотрудников нам удается оказывать точечную помощь там, где в ней особо нуждаются».

«Биннофарм Групп» реализует масштабную политику в области КСО и благотворительности. В 2023 году компания уже направила более 10 млн рублей в поддержку пострадавших от паводка в Курганской области.