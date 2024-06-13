В Зауралье осужден водитель грузовика, сбивший насмерть школьника на велосипеде

Петуховский районный суд Курганской области вынес приговор местному жителю, который на грузовике сбил насмерть несовершеннолетнего велосипедиста. Ему назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты, сообщает прокуратура Курганской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 31 мая 2023 года на улице Пролетарская в Петухово. Суд и следствие установили, что водитель автомобиля ЗИЛ-ЗСИ, двигаясь по грунтовой дороге, прилегающей территории одного из домов, совершил наезд на девятилетнего мальчика. Ребенок ехал на велосипеде в попутном направлении. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме принудительных работ фигуранту назначено дополнительное наказание в виде лишения водительских прав на два года шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Юлия Гарипова

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